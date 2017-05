Manchester City Terdepan Dapatkan Tanda Tangan Alexis Sanchez

MANCHESTER - Manchester City dikabarkan tengah berada di pole position, mengungguli Chelsea dalam perburuan bintang Arsenal, Alexis Sanchez. Penyerang asal Cile itu pun diyakini lebih condong merapat ke Etihad Stadium di bursa transfer musim panas mendatang.

Sanchez tinggal menyisakan satu tahun dalam kontraknya di Emirates Stadium, dan diyakini winger 28 tahun yang juga fasih bermain sebagai striker itu sudah memutuskan akan hengkang dari Arsenal di akhir musim ini.

Chelsea sejatinya sudah lama dikaitkan dengan sang attacker, namun menurut laporan teranyar yang diturunkan The Sun, Man City kini ada di posisi terdepan. Manajer The Citizens, Pep Guardiola kabarnya siap membayarkan 50 juta pounds plus bek tengah Jason Denayer -yang musim ini dipinjamkan ke Sunderland- kepada Arsenal untuk memuluskan transfer ini.

Manchester United dan Juventus sebenarnya juga sempat dikaitkan dengan Sanchez, namun eks pemain Barcelona dan Udinese itu diyakini ingin kembali bereuni dengan Guardiola, mantan mentornya di Camp Nou.