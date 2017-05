Langkahkan Kaki ke Final Liga Champions, Juventus Cetak Rekor

TURIN – Klub raksasa asal Italia, Juventus telah memastikan langkahnya menuju final Liga Champions musim 2016-2017. Bianconeri sukses mengalahkan wakil Prancis, AS Monaco dengan skor agregat 4-1.

Pada leg pertama, Juventus berhasil mempecundangi Monaco di Stadion Louis II dengan skor 2-0. Memiliki keunggulan dua gol, tim racikan Massimiliano Allegri kembali menjebol gawang Radamel Falcao dengan dua gol di J- Stadium pada Rabu, (10/5/2017) dini hari WIB.

Ada pun pemain juve yang mencetak skor, yakni Mario Mandzukic (33’) dan Dani Alves (44’). Monaco hanya mampu membalas lewat Kylian Mbappe pada menit ke-69.

Lolos ke final merupakan kebanggaan bagi Juventus. Pasalnya, Si Nyonya Tua mencatatkan rekor manis di Liga Champions.

Tercatat, laga melawan Monaco merupakan partai ke-250 Juve di kompetisi Eropa. Tak ayal, penampilan tersebut membuat mereka sebagai tim wakil Italia yang paling banyak tampil di ajang Benua Eropa.

250 - Juventus are the first Italian side to reach 250 games in #UCL/European Cup (inlc. qualifying). Milestone. #JuveMonaco