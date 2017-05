Setelah Menganggur Lima Tahun, Diego Maradona Akhirnya Tangani Al Fujairah

FUJAIRAH – Setelah menganggur selama lima tahun, Diego Maradona akhirnya menangani sebuah klub sepakbola. Klub Divisi II Liga Uni Emirat Arab, Al Fujairah, di akun resmi Twitter-nya mengungkapkan bahwa Maradona resmi menjadi pelatih mereka.

Tentu target yang dibebankan manajemen kepada Maradona ialah membawa Al Fujairah promosi ke divisi teratas Liga Uni Emirat Arab. Pada musim ini, Al Fujairah hanya finis di posisi empat dan gagal promosi. Sekadar informasi, hanya dua tim teratas yang berhak tampil di divisi teratas Liga Uni Emirat Arab.

Sejatinya rekam jejak Maradona sebagai pelatih tak bisa dikatakan baik. Semenjak turun melatih pada 1994, tak ada gelar yang dapat diberikan bagi klub maupun Tim Nasional yang ditanganinya. Sejauh ini catatan terbaik Maradona ialah saat menangani Timnas Argentina dalam kurun 2008-2010.

Dalam periode itu ia membawa Argentina tampil di 19 pertandingan dan meraih 14 kemenangan serta 5 kalah. Saat itu Argentina juga tampil di Piala Dunia 2010 dan dihentikan Jerman di perempatfinal.

Sementara kiprah terburuknya saat menangani klub Argentina, Mandiyu de Corrientes pada 2004. Dari 12 pertandingan, Maradona hanya mampu membawa Mandiyu meraih 1 menang, 5 imbang dan 6 kalah.

