Barcelona Cetak 158 Gol di Semua Kompetisi Musim Ini, 100-nya Berasal dari Trio MSN

BARCELONA – Barcelona tercatat sebagai tim tersubur musim ini. Bagaimana tidak, Barca sukses mengemas 158 gol di semua kompetisi yang diikutinya.

Sementara itu, 100 gol yang dibukukan oleh Barca ditorehkan oleh Trio MSN. Mereka adalah Lionel Messi, Luis Suarez, dan Neymar. Messi sendiri musim ini telah mengemas 50 gol dari semua kompetisi yang diikutinya.

Sementara Suarez sukses menyumbangkan 34 gol. Pemain berdarah Uruguay itu berhasil mengemas 27 gol di Liga Spanyol, tiga di Liga Champions, dan empat di ajang Copa del Rey dari total 49 penampilannya.

Lalu Neymar menyusul dengan sumbangan 16 golnya. 10 gol ia cetak di Liga Spanyol, empat di Liga Champions, dan dua gol di Copa del Rey. 16 gol tersebut ia bukukan dari 42 penampilannya musim ini.

Barcelona berpeluang untuk menambah pundi-pundi golnya mengingat masih ada dua laga tersisa di Liga Spanyol. Lalu satu laga tersisi di partai puncak Copa del Rey kontra Deportivo Alaves.

100 - Barcelona’s MSN have scored 100 goals in all competitions this season (Lionel Messi 50, Luis Suárez 34 and Neymar 16). Lethal. pic.twitter.com/qjDuK0wVEr