Luar Biasa! Messi Jadi Pemain Pertama yang Cetak 50 Gol di Semua Kompetisi Musim Ini

BARCELONA – Pemain Barcelona, Lionel Messi, menjadi pesepakbola pertama dari lima liga bergengsi di Eropa yang mampu mencetak 50 gol di semua kompetisi pada musim ini. Gol ke-50 pemain berdarah Argentina itu dicetaknya ke gawang Villarreal di ajang Liga Spanyol.

Pada pertandingan tersebut, Messi mencetak gol dari titik putih dan memastikan timnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor 4-1. Kemenangan tersebut juga sukses mengantarkan Barca aman di puncak klasemen sementara Liga Spanyol.

La Pulga –julukan Messi– tercatat telah mencetak 35 gol di ajang Liga Spanyol dari 32 penampilannya atau 1,1 gol di setiap pertandingannya. Raihan 35 gol tersebut sukses mencatatkan Messi sebagai kanditat pertama untuk meraih titel El Pichichi.

Messi juga berhasil menambah pundi-pundi golnya di ajang Liga Champions. Meski hanya tampil sebanyak sembilan kali, Messi berhasil mencetak 11 gol. Di ajang Copa del Rey dan Supercopa, Messi berhasil menorehkan empat dan satu gol.

50 - Lionel Messi is the first player from the Top 5 European Leagues to reach 50 goals this season in all competitions. Crucial. pic.twitter.com/cn4e8EvNtn