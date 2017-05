SPORT TWEETS: Lennon Masuk Rumah Sakit Jiwa, Defoe Tunjukkan Rasa Simpatinya

PESEPAKBOLA asal Inggris, Aaron Lennon, harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa karena dianggap mengalami depresi. Lennon dikabarkan depresi karena tak mendapatkan kesempatan bermain banyak di Everton.

Tak hanya itu, Lennon juga dianggap frustasi dengan cedera yang tak juga tak kunjung sembuh. Kabar tersebut langsung mendapat banyak respons dari para rekannya sesama pesekbola. Salah satunya datang dari mantan rekannya di Tottenham Hotspur, Jermain Defoe.

Defoe mengungkapkan rasa simpatinya di akun Twitter pribadinya, @IAmJermainDefoe. Pemain berkebangsaan Inggris itu terlihat mengunggah foto kebersamaannya dengan Lennon saat membela Tim Nasional Inggris.

“Memikirkan tentang Anda @AaronLennon12. Tetap kuat dan saya ingin melihatmu segera. Tuhan memberkati” tulis Defoe pada akun Twitternya.

Thinking of you @AaronLennon12. Stay strong and I'll see you soon. God bless ❤ pic.twitter.com/OG197CytGe