SPORT TWEETS: Ciee Luis Figo Meet Up Bareng Alvaro Morata

LEGENDA sepakbola Real Madrid, Luis Figo, menjalani pertemuan dengan pemain muda Los Blancos –julukan Madrid– yakni Alvaro Morata. Hal itu ia publikasikan lewat akun Twitter-nya yakni @LuisFigo.

Dalam cuitannya tersebut, Figo tampak senang dengan pertemuannya dengan penggawa masa depan Madrid yakni Morata. Menurutnya, pemain berpaspor Spanyol itu merupakan pemain yang akan memiliki masa depan yang baik.

“Pemain hebat!! Senang bertemu denganmu @AlvaroMorata,” cuitnya dalam akun Twitter-nya.

Keduanya pun melakukan foto bersama yang sangat akrab. Cuitan tersebut juga langsung di-retweet yang juga tampaknya senang dengan pertemuan tersebut.

Top player!! Nice to see you @AlvaroMorata ✌️👏👌 pic.twitter.com/nAr5rcUhRD