SPORT TWEETS: Kembali Usai Lawatan Man United ke Spanyol, Darmian Selfie di Pesawat

MANCHESTER – Bek Manchester United, Matteo Darmian, mengunggah foto kebersamannya dengan para pemain Setan Merah di pesawat saat perjalanan kembali ke Manchester, Inggris usai lawatannya ke Spanyol.

Dalam foto yang diunggah Darmian di akun Twitter-nya, @DarmianOfficial, terlihat pemain asal Italia itu berswafoto dengan Antonio Valencia dan Eric Bailly. Ketiganya terlihat sangat menikmati perjalanan mereka untuk kembali ke Inggris.

Apalagi Man United baru saja mengalahkan Celta Vigo di leg I babak semifinal Liga Eropa, Jumat (5/5/2017) dini hari WIB. Anak asuh Jose Mourinho itu menang dengan skor 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Marcus Rashford.

Good win!! Ready for the next step! 💪 Back to manchester pic.twitter.com/2pHSqiBSO6