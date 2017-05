SPORT TWEETS: Rayakan Ulang Tahun, Fabregas Tebar Kebahagiaan

HARI bahagia tengah dirasakan gelandang Chelsea, Cesc Fabregas. Pasalnya, pada Kamis, 4 Mei 2017, gelandang berpaspor Spanyol itu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-30.

Kebahagiaan Fabregas itu dibagikannya melalui akun twitter pribadinya, @cesc4official. Dalam cuitannya itu, Fabregas memposting sebuah foto di mana dirinya sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama istri dan anak-anaknya.

Fabregas tidak lupa memberikan caption pada postingannya itu, “30 saya tidak tahu bagaimana saya begitu diberkahi #thankyouall #youngerthanever.”

3️⃣0️⃣ i don't know how i got so blessed. #thankyouall #youngerthanever 🎉🎉 pic.twitter.com/pPinRwclDk