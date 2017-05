Cetak Gol Indah, Ini dia Pujian Coutinho untuk Emre Can

LIVERPOOL – Gol tunggal yang dibuat gelandang Liverpool, Emre Can, di pertandingan kontra Watford dalam lanjutan Liga Inggris 2016-2017 mendapat pujian dari rekan satu timnya, Philippe Coutinho. Menurut Coutinho, gol yang dicetak Can sangat indah. Pasalnya, pada pertandingan itu Can mencetak gol melalui tendangan akrobatik.

Tidak hanya itu, gol yang diciptakan oleh Can pada menit 45+1 itu sekaligus membuat klub berjuluk The Reds itu mengemas tiga angka. Hal itu dinilai Coutinho sebagai hal yang penting guna mempertahankan posisi mereka di posisi tiga besar kalsemen Liga Inggris.

“Itu merupakan gol yang hebat. Menurut pendapat saya, itu merupakan gol paling indah sepanjang musim. Itu juga merupakan gol yang sangat penting bagi tim kami dan kami membutuhkannya di pertandingan karena kami butuh kemenangan,” ungkap Coutinho, mengutip dari Independent, Jumat (5/5/2017).

Coutinho mengaku gembira dengan kemenangan 1-0 yang diraih timnya itu atas Watford. Meski ia tidak dapat banyak memberikan kontribusi pada pertandingan itu lantaran harus meninggalkan lapangan pada menit 13 karena mengalami cedera.

“Gol itu memberi kami apa yang kami butuhkan. Saya sangat senang untuk kemenangan yang didapat oleh tim dan tentu saja Emre Can adalah pemain yang sangat tangguh yang layak mendapatkan semua penghargaan karena mencetak gol seperti itu,” pungkas Coutinho.