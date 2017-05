SPORT TWEETS: Bangga Menjadi Kiper, De Gea Rayakan Hari Penjaga Gawang Internasional

MENJADI seorang penjaga gawang ternyata merupakan hal yang membanggakan untuk pemain Manchester United, David De Gea. Melalui akun twitter pribadinya @D_DeGea, kiper berpaspor Spanyol itu memposting sebuah video pendek untuk memperingati Hari Penjaga Gawang Internasional.

Video itu memperlihatkan dua orang anak kecil yang sedang melakukan tendangan penalti. Satu orang anak bertindak sebagai penendang, sedangkan anak yang satunya bertindak sebagai kiper.

Hal yang membuat lucu dari video itu adalah karena si anak yang bertindak sebagai kiper tetap melompat (bergaya layaknya kiper ketika menangkis bola), kendati bola yang ditendang ke arahnya telah memantul terlebih dahulu.

Tidak lupa, De Gea menuliskan dalam postingannya tersebut, “karena kiper berbeda.” Hmm, mungkin memang berbeda ya Okezoners sesuatu yang dilakukan oleh seorang kiper dengan para pemain lainnya.

Because keepers are different...

Porque los porteros somos diferentes... #internationalgoalkeeperday pic.twitter.com/WsZrfurrpn