Dua Assist Kontra Monaco, Dani Alves Cetak Penampilan Terbaik Bersama Juventus

MONACO – Bek Juventus, Dani Alves, sukses menjalani laga terbaiknya selama bermain di arena Liga Champions. Mantan pemain Barcelona itu membuat dua assist untuk membantu timnya menang dengan skor 2-0 atas AS Monaco.

Juventus berhasil mengamankan kemenangan leg pertama Liga Champions. Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh Gonzalo Higuain pada menit 29 dan 59.

Namun dibalik itu, Alves memiliki kontribusi nyata dengan memberikan pelayanan terbaik. Pertama, pemain berpaspor Brasil itu berhasil mengelabui pemain bertahan tuan rumah dengan mengirim passing dengan tumitnya. Kedua, pria berusia 33 tahun itu mengirimkan umpan lambung ke Higuain.

OptaPaolo lewat media sosial Twitter menuliskan Alves untuk pertama kalinya menjalani partai dengan membuat dua assist. Pasalnya, bersama Barcelona, ia belum pernah mencatatkan hal serupa.

“Dani Alves memberikan dua assist dalam satu pertandingan Liga Champions untuk pertama kali dalam kariernya,” cuit OptaPaolo, Kamis (4/5/2017).

2 - Dani Alves has provided two assists in a Champions League game for the first time in his career. Precious. #ASMJUV