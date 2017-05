Kalahkan Monaco 2-0, Juventus Cetak Tinta Emas di Liga Champions

MONACO – Klub raksasa asal Italia, Juventus berhasil mengalahkan tuan rumah AS Monaco dengan skor 2-0 di leg pertama semifinal Liga Champions. Bianconeri –julukan Juventus- tercatat melalui musim yang hebat pada musim 2016-2017.

Ya, pasukan Massimilano Allegri kembali melakukan clean sheet kali ini. Dari 11 pertandingan yang di ikuti dalam kompetisi Benua Biru, gawang Gianluigi Buffon baru bersarang dua gol.

Karena itu, Juventus sukses membuat sebuah tinta emas di arena Liga Champions. OptaJoe lewat sosial media Twitternya menuliskan, tim asal Turin itu kembali membuat clean sheet dalam enam laga berurutan di Liga Champions.

“Juventus melanjutkan enam clean sheet secara beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Liga Champions,”tulis akun Twitter @OptaJoe , Kamis (4/5/2017).

6 – Juventus have kept six consecutive clean sheets in the Champions League for the first time. Wall.