Kontrak Bersama New York City FC Tak Jelas, Pirlo Mulai Pikirkan untuk Pensiun

NEW YORK – Masa depan Andrea Pirlo bersama klubnya saat ini, yakni New York City FC, memang sudah memasuki periode akhir. Akan tetapi hingga saat ini, belum jelas apakah Pirlo akan tetap berada di New York City FC di musim depan atau tidak.

Mengetahui kondisi tersebut membuat Pirlo pun coba memberikan tanggapannya. Ia pun mengaku sudah mulai memikirkan untuk menyudahi perjalanan kariernya sebagai pesepakbola profesional dalam waktu dekat ini.

“Cepat atau lambat saya akan berpikir tentang kapan saya akan pensiun. Pasalnya, Anda tidak akan mungkin bisa bermain selamanya,” jelas Pirlo, seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Rabu (3/5/2017).

“Jika Anda sudah bukan lagi bagian penting dari skuat, Anda harus memikirkan untuk melakukan hal lain. Sekarang saya konsentrasi dan saya berupaya untuk menyelesaikan musim ini dengan baik. Mungkin saya akan kembali ke Italia dan belajar menjadi pelatih,” sambungnya.

Pirlo sendiri memang memiliki perjalanan karier yang bisa dikatakan cukup panjang. Bahkan pemain yang juga ikut meraih Piala Dunia 2006 bersama Timnas Italia itu sudah pernah memperkuat tiga tim raksasa macam Inter Milan, AC Milan, dan Juventus.