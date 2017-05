Sport Tweets: Madrid Bantai Atletico, Ramos Ucapkan Terima Kasih kepada Madridista

MADRID – Real Madrid sukses meraih hasil maksimal ketika melakoni laga leg pertama babak semifinal Liga Champions musim 2016-2017. Menjamu Atletico Madrid, skuad berjuluk Los Merengues tersebut menang dengan skor akhir 3-0 atas lawannya.

Dalam pertandingan yang berlangsungkan di Estadio Santiago Bernabeu tersebut, Madrid memang tampil dominan sejak menit awal. Hingga akhirnya hattrick Ronaldo memastikan kemenangan 3-0 Madrid atas Atletico.

Kemenangan telak itu pun lantas dirayakan oleh para pemain Madrid, tak terkecuali sang kapten, yakni Sergio Ramos. Dalam Twitter pribadi miliknya, Ramos mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para Madridista –sebutan fans Madrid.

POR vosotros y CON vosotros. Nos espera la vuelta. / FOR you and WITH you. Now for the second leg. #HalaMadrid pic.twitter.com/w9gq3ArpCN