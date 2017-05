Selamat Ulang Tahun, David Beckham sang Legenda Sepakbola!

MANTAN pemain sepakbola asal Inggris, David Beckham, merayakan ulang tahun ke-42 pada hari ini, Selasa (2/5/2017). Tentunya, para penggemar sepakbola di seluruh dunia tak melewatkan momen ini. Beckham sendiri berhasil mengukuhkan namanya dalam deretan pemain bintang selama karier bermain sepakbola.

David Robert Joseph Beckham –begitu nama lengkapnya– lahir di London 2 Mei 1975. Ia memulai karier sepakbola internasionalnya kala menjadi pemain tim raksasa Inggris, Manchester United. Sebelumnya, Becks –sapaan akrab Beckham– bermain untuk Man United U-18. Tak berselang lama sejak bergabung ke Old Trafford, Beckham dipinjamkan ke klub Preston North End pada musim 1995-1995

Ia pun tampil kembali bersama Setan Merah pada musim panas 1995. Setelah itu, Becks konsisten menjadi pemain inti Man United dalam periode 1995-2003. Dalam periode itu, Beckham mempersembahkan enam trofi Liga Champions dan satu gelar Liga Inggris bagi Man United.

Setelah terlibat friksi dengan Sir Alex Ferguson (pelatih Man United saat itu), Becks memutuskan hengkang ke Real Madrid pada musim panas 2003. Setelah empat musim membela Madrid dan meraih satu trofi Liga Spanyol, Beckham hengkang ke Los Angeles (LA) Galaxy pada musim panas 207.

Menambah deretan klub-klub besar yang telah dibelanya, Beckham pun berlabuh di klub sepakbola Italia, AC Milan. Sang bintang pun sempat keluar-masuk AC Milan dan Los Angeles Galaxy sebagai pemain pinjaman, hingga pada 2013, Beckham memutuskan bergabung dengan Paris Saint-Germain (PSG).

PSG adalah pelabuhan terakhir sang legenda dalam menjalani kariernya sebagai pemain sepakbola. Selama kariernya itu, Beckham berhasil membawa namanya menjadi seorang superstar. Tampil dalam 264 laga Liga Inggris, bermain di Liga Spanyol sebanyak 116 kali, dan tampil 113 kali di gelaran Liga Champions, tentu saja banyak mata tertuju pada sang bintang. Tak lupa, penampilannya membela Tim Nasional (Timnas) Inggris tentunya menjadi catatan emas yang terus melekat pada diri Beckham.

Selama berlaga di lapangan hijau, Beckham pun getol menyumbangkan gol bagi timnya. Membela tim mana pun, nyatanya aura bintang sang pemain terus terpancar. Ia berhasil mencetak 129 gol sebagai pemain klub di panggung internasional. Beckham pun sukses menyumbang 17 gol dalam 115 penampilan bersama Timnas Inggris.

Dengan torehannya itu, Beckham berhasil menjadi pemain sepakbola terbaik di pada 1998 dan 1999 versi UEFA. Ia pun sempat menjadi runner-up Ballon d’Or pada 1999. Gelar Silver Award pemain terbaik FIFA pun diraihnya pada 1999 dan 2001. Ia pun berhasil masuk English Football Hall of Fame pada 2008.

Kini, Beckham boleh saja berhenti berkarier sebagai pemain sepakbola. Namun, suami Victoria Caroline Beckham itu masih terus aktif sebagai pebisnis, model, dan bintang iklan. Ia pun aktif melakukan kegiatan sosial di London, kota kelahirannya. Meski kini para penggila si kulit bundar sudah tak bisa melihat penampilan Beckham, namun ketenaran gelandang legendaris itu tak akan sirna di mata seluruh penggemar sepakbola di dunia. Bahkan, mantan timnya pun turut memberikan ucapan selamat.

Birthday boy David Beckham doing what he does best! pic.twitter.com/uqlMMmS3Y3