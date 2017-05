Cetak Gol Fenomenal di Kandang Watford, Can: Ini Gol Terhebat yang Saya Buat!

WATFORD – Bermain dalam pertandingan pekan ke-35 Liga Inggris dan berhasil mencetak gol, itulah yang membuat pemain Liverpool, Emre Can, tengah merasakan kebahagiaan yang amat besar. Gol tunggal Can sukses membawa Liverpool menang atas Watford 1-0.

Tak hanya menjadi pengantar kemenangan timnya, gol ke gawang Heurelho Gomes itu menyedot perhatian karena gaya unik Can saat menembakkan si kulit bundar. Pemain asal Jerman itu sukses menujukkan gaya akrobatik kala membalas umpan tinggi Lucas Leiva.

Can sampai dibuat jungkir balik usai mengeksekusi umpan rekan setimnya itu. Tak sia-sia, usaha keras Can pun berbuah gol bagi The Reds –julukan Liverpool– di menit tambahan babak pertama itu. Menanggapi golnya, pemain berusia 23 tahun itu mengaku sangat puas.

“Saya tidak pernah mencetak gol seperti itu, mungkin dulu ketika saya masih kecil,” kelakar Can, seperti dikutip dari Goal, Selasa (2/5/2017).

“Saya melihat ada celah dan langsung berlari di belakang (pemain Watford). Saya tak banyak berpikir, saya juga jarang mencetak gol seperti itu. So, saya senang dapat membantu Liverpool untuk menang. Ini adalah gol terhebat yang pernah saya buat,” tutup sang pemain.