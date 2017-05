SPORT TWEETS: Menangi Laga Sulit Kontra Everton, Cahill Rasakan Kemenangan yang Luar Biasa

BEK Chelsea, Gary Cahill, sangat senang dengan kemenangan yang timnya raih saat bertamu ke kandang Everton pada Minggu 30 April 2017. Kegembiraan itu ia ungkapkan melalui akun Twitter-nya yakni @GaryJCahill.

Dalam unggahannya tersebut, Cahill menuliskan jika kemenangannya pada laga tersebut sangatlah berarti. Pasalnya, mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan tiga poin.

Tak hanya itu, ia merasa bangga karena bisa mengalahkan Everton di Goodison Park. The Blues –julukan Chelsea– mampu menang dengan skor 3-0.

“Kemenangan yang luar biasa hari ini di tempat yang sangat sulit. Benar-benar tiga poin yang penting,” tulis Cahill dalam akun Twitter-nya.

A great win today at a very tough place. Really important 3 points.#win #passion #goal #keepgoing 💪⚽️✌️ pic.twitter.com/D5VIcyckWV