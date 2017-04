Hancurkan Wolfsburg 6-0, Bayern Munich Pastikan Juara Bundesliga 2016-2017

WOLFSBURG – Tim raksasa Jerman, Bayern Munchen memastikan gelar juara Bundesliga pada musim 2016-17. Hal tersebut didapatkan pasukan Carlo Ancelotti setelah menang 6-0 atas Wolfsburg di Volkswagen Arena, Sabtu 29 April 2017 malam WIB.

Pada laga tersebut gol Die Roten diciptakan oleh David Alaba (19'), Robert Lewandowski (26', 45'), Arjen Robben (66'), Thomas Mueller (80'), dan Joshua Kimmich (85'). Alhasil kemenangan tersebut mengokohkan Bayern sebagai pemuncak klasemen dengan 73 poin.

Tentunya kepastian gelar Bayern tak lepas dari laga lainnya. Di mana Ingolstadt berhasil menahan imbang RB Leipzig yang berada di peringkat dua dengan poin 63. Praktis, Bundesliga yang tersisa tiga laga lagi tak memungkinkan tim asuhan Ralph Hasenhuttl mengejar Philip Lahm dan kolega.

Ini merupakan gelar juara liga ke-26 bagi Bayern dan dapatkan dimenangkan lima kali secara beruntun. Selain itu Carlo Ancelotti sukses meraih trofi keduanya bersama tim yang bermarkas di Allianz Arena tersebut.

Gelar Bundesliga merupakan raihan terakhir bagi Bayern musim ini. Pasalnya mereka telah tersingkir dari ajang Liga Champions di babak perempatfinal dan dari ajang Piala Jerman.

CONGRATULATIONS @FCBayernEN!!! #Bundesliga champions for the 26th time and for a record fifth season running! 🙌👏👏🎉🎉🎉🎉 #WOBFCB 0-6 pic.twitter.com/GVC6RiGRlw