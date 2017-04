CSKA Moskow, Klub Profesional yang Dimiliki Militer

CSKA Moskow merupakan klub sepak bola kepanjangan dari Central Sports Club of the Army alias klub olahraga miliki tentara. Moskow memiliki nama itu dan di belahan Eropa Timur lainnya, Bulgaria juga memilikinya dengan nama lengkap CSKA Sofia.

The Army Men -julukan Sofia- dibentuk sejak 1948 dengan nama pertama Central House of the Troops (CDV). Nama klub kembali berubah pada 1950 menyusul keinginan manajemen untuk memasukkan istilah Narodna (klub milik masyarakat) sehingga namanya menjadi CDNV.

Perubahan itu terus terjadi pada 1953 menjadi Team of the Sofia Garrison dan juga pada 1954 menjadi CDNA Sofia (Central House of the People’s Army). Namun pada 1962 perubahan radikal terjadi, CDNA bergabung dengan DSO Cherveno Zname dan memunculkan nama CSKA Sofia, nama yang terus digunakan hingga saat ini.

Kepemilikan klub Sofia juga pernah dibagi dengan kementerian pertahanan dan klub ini pernah turun ke divisi tiga karena masalah finansial pada 2015. Kendati demikian, Sofia tetap dikenang sebagai salah satu klub tersukses Bulgaria dengan raihan 31 trofi liga dan dua kali menjadi semifinalis Liga Champions pada musim 1966-1967 dan 1981-1982.

Nama-nama pesepakbola terkenal, seperti Dimitar Berbatov, Hristo Stoichkov, Stiliyan Petrov, Martin Petrov, dan Petar Zhekov, pernah membela Sofia. Bahkan nama Berbatov sempat merasakan menjadi pemain bintang Manchester United.