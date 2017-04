SPORT TWEETS: Cetak Gol saat Barca Libas Osasuna 7-1, Suarez Puji Mascherano

BARCELONA - Gol perdana Javier Mascherano bersama Barcelona ternyata mendapat sambutan positif dari rekan-rekannya. Setelah penantian panjang sejak bergabung bersama Blaugrana –julukan Barcelona– pada 2010, akhirnya pemain berusia 32 tahun itu dapat mencetak gol.

Gol pertama pemain Argentina itu dicetak saat menjamu Osasuna di lanjutan Liga Inggris pada Kamis 27 April 2017 dini hari WIB. Ia pun menyumbang satu gol bagi Blaugrana melalui tendangan penalti.

Gol tersebut mendapat sambutan baik dari rekan setim Mascherano, yakni Luis Suarez. Dalam akun Twitter pribadinya, Suarez memuji penampilan Mascherano yang dapat menceploskan gol perdananya dan membawa unggul Barca 6-1 sebelum akhirnya menang dengan skor akhir 7-1.

“@Mascherano penampilan yang baik !! Pekerjaan besar dan tiga poin diraih. Selamat @Mascherano !!” kata Suarez.

Buena @Mascherano 😄😄😄felicitaciones!! Gran trabajo y 3 puntos 👏👏👏

Come on @Mascherano 😄😄😄congratulations!! Great work and 3 more points 👏👏👏 pic.twitter.com/52J6orPBcb