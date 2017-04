Mantap! Okezone Siarkan 6 Laga Blend Futsal Profesional Akhir Pekan Ini Lho!

MATARAM - Blend Futsal Profesional (BFP) memasuki fase akhir dan Okezone tidak mau ketinggalan ambil bagian. Pada akhir pekan ini, BFP kategori putra di Grup A akan menggelar pekan ketujuh.

Hal itu berarti, delapan tim yang berada di Grup A masing-masing akan memainkan dua laga terakhir mereka. Pada Minggu 30 April 2017 mulai pukul 11.00 WIB, Okezone menayangkan secara live dan eksklusif laga Permata Manokwari versus Antam FC.

Ketika berhadapan dengan Antam, bukan tak mungkin Permata Manokwari sudah memastikan lolos ke final four. Sebab dengan koleksi 25 angka, tim asal Papua itu hanya butuh tambahan tiga poin untuk melaju ke semifinal. Pada Sabtu atau satu hari sebelumnya, Permata Manokwari berhadapan dengan IPC Pelindo yang kini mengoleksi 22 poin.

Selain laga Permata vs Antam FC, Okezone menyiarkan tiga pertandingan lain pada Minggu. Sebut saja Kamiada vs APK Samarinda yang mulai disiarkan pada pukul 13.00 WIB, IAIS Soreang vs Cosmir UNJ (18.00 WIB) dan Kebumen United vs Muara Enim Unyted (20.00 WIB).

Sementara pada Sabtu 29 April 2017, Okezone menayangkan dua laga. Dimulai dari Kebumen United vs Cosmir UNJ pada pukul 18.00 WIB dan Muara Enim vs IAIS Soreang (20.00 WIB).