SPORT TWEETS: Imbang di Derby Manchester, Rio Ferdinand Minta Anak Asuh Jose Mourinho Move On

MANTAN bek Manchester United, Rio Ferdinand, masih menaruh perhatian terhadap bekas timnya tersebut. Terbukti dari pemberian semangat yang diunggah di akun Twitternya, @riofredy5.

Selepas Derby Manchester, Ferdinand berharap timnya segera move on dari hasil imbang dengan Manchester City 0-0, Jumat (28/4/2017) dini hari WIB. Ferdinand juga meminta mantan timnya untuk fokus di laga berikutnya.

Pemain yang menggunakan nomor punggung lima di Man United itu berharap timnya mampu mempersiapkan diri jelang laga pekan ke-35 Liga Inggris kontra Swansea. Meski telah lama meninggalkan Setan Merah, Ferdinand terlihat sangat berharap timnya mampu finis di posisi empat besar di klasemen akhir Liga Inggris musim ini.

Take the away point.... rest up... recover & prepare for Swansea at home Sunday! #MUFC