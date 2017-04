Borneo FC Keluhkan Kualitas Wasit Liga 1

BANDUNG - Presiden Borneo FC, Nabil Husein Said Amin, mengeluhkan kualitas wasit yang memimpin di Liga 1. Dari dua laga yang sudah dilakoni Borneo FC, sang pengadil yang memimpin jalannya laga dinilai buruk.

"So bad, in two game ini so bad," kata Nabil dilansir laman resmi Borneo FC, Rabu (26/4/2017).

Ia berharap hanya dalam dua laga saja wasit memimpin dengan buruk. Ia ingin ke depan wasit memimpin dengan baik saat Borneo FC bermain.

"Semoga ada pembenahan, agar benar-benar liga kita lebih baik," ucap Nabil.

Manajer Borneo FC, Farid Abubakar, mengatakan soal kinerja wasit bukan hanya dikritik oleh timnya. Beberapa tim lain juga mempermasalahkan kepemimpinan sang pengadil.

"Jadi untuk masalah wasit, kami sudah cukup mengerti dengan kinerja wasit. Kami hanya akan tetap fokus pada tim kami, kami sudah tidak ingin membicarakannya lagi," jelasnya.

Sementara untuk perbaikan kualitas wasit, ia menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. "Bagaimana baiknya menurut federasi untuk sepakbola Indonesia ke depannya kami akan ikut," pungkas Farid.