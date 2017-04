SPORT TWEETS: Cetak Gol Perdana Bareng Barcelona, Ivan Rakitic Ucapkan Selamat kepada Mascherano

GELANDANG Barcelona, Ivan Rakitic, memberikan ucapan selamat kepada rekan satu timnya yakni Javier Mascherano. Ia mengungkapkan hal tersebut karena pemain asal Argentina itu berhasil mencetak gol pertamanya selama bergabung di Barcelona sejak 2010.

Ucapan tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter-nya yakni @ivanrakitic. Pada laga tersebut, Mascherano mampu menyumbang satu gol lewat tendangan titik putih.

Ini menjadi emosional bagi keduanya karena sebelumnya Rakitic yang dipercaya rekan-rekannya untuk mengeksekusi gol tersebut. Namun, setelah Rakitic enggan mengeksekusi, semua pemain berdiskusi dan memilih Mascherano menjadi eksekutor.

Ini merupakan penantian yang panjang bagi Mascherano setelah melewati 319 laga bersama Blaugrana. Rakitic pun berharap Mascherano dapat mencetak gol lainnya tanpa harus menunggu selama tujuh tahun.

“Selamat kepada @Mascherano untuk gol pertamamu dengan @fcbarcelona. Saya harap kami tidak perlu lagi menunggu 319 pertandingan berikutnya,” cuit Rakitic, lewat akun Twitter-nya.

3️⃣ more! Congrats to @Mascherano for your first goal ⚽️ with @fcbarcelona. I hope we don't have to wait another 319 games for the next 😉😂 pic.twitter.com/BrhJpyCWWJ