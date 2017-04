Bungkam Crystal Palace, Tottenham Ukir Rekor Spesial

LONDON - Tottenham Hotspur sukses melanjutkan performa bagus mereka di Liga Inggris, setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Crystal Palace, pada laga pekan ke-34 dini hari tadi. Kemenangan ini adalah yang kedelapan secara beruntun bagi tim asuhan Mauricio Pochettino di ajang Liga Inggris 2016-2017.

Gol tunggal Christian Eriksen di laga tersebut membuat Spurs selalu meraup poin penuh, sejak terakhir takluk 0-2 dari Liverpool pada 11 Februari 2017 di Anfield.

Deretan kemenangan itu tidak hanya membuat Spurs kembali dalam perburuan gelar juara liga musim ini, tapi juga menandai performa terbaik Spurs dalam lebih dari setengah abad!

Well, terakhir kali The Lilywhites sukses menang delapan laga secara beruntun terjadi pada 1960 silam. Ketika itu mereka berhasil meraih 13 kemenangan beruntun sebelum akhirnya terhenti.

8 - Spurs have won eight consecutive league games for the first time since October 1960 (13 in a row). Momentum. pic.twitter.com/1jAhJzwSya