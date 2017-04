SPORT TWEETS: Kalah dari Barcelona, Sergio Ramos Sambut Semangat Baru Bersama Real Madrid

PEMAIN andalan Real Madrid, Sergio Ramos, harus keluar dengan kepala tertunduk usai kekalahan dalam laga kontra Barcelona, Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Tak hanya gigit jari dengan hasil 2-3 di kandang sendiri itu, Ramos pun tak bisa menyelesaikan laga El Clasico hingga akhir.

Bek berusia 31 tahun itu menerima kartu merah di menit 77 ketika menjegal bintang Barcelona, Lionel Messi. Para pendukung Los Blancos pun kebakaran jenggot dengan keputusan wasit Alejandro Hernandez itu.

Bahkan, Ramos sendiri mengaku kecewa dan menganggap keputusan mengeluarkan dirinya dari laga akbar di Estadio Santiago Bernabeu itu berlebihan. Meski begitu, banyak suporter yang terus memberikan dukungan dan komentar positif bagi rekan setim Cristiano Ronaldo itu.

Dalam akun twitter pribadinya, Ramos kini terlihat lebih bersemangat menyambut sisa laga yang masih harus dihadapi timnya di Liga Spanyol. Ramos mengutip salah satu cuitan akun timnya dan memberikan komentar bernada positif.

En la victoria o en la derrota, siempre miramos hacia delante.

In victory or defeat, we always look ahead.

¡Vamos mi Madrid! https://t.co/z5yNaoOKmO