Penalti di Menit Akhir Bawa Mitra Kukar Imbangi PSM 1-1

MAKASSAR - Mitra Kukar hampir saja menanggung malu kala menjamu PSM Makassar pada laga kedua Liga 1 2017, di Stadion Aji Mumbut, Kutai Katanegara, Kalimantan Timur, Senin (24/4/2017). Beruntung, tim asuhan Jafri Sastra ini mendapat hadiah pinalti di menit-menit akhir laga. Marclei Cesar yang diberi amanah, pun tak sia-siakan peluang. Gol penaltinya hantar Mitra Kukar imbangi PSM dengan skor 1-1.

Laga ini berlangsung keras sejak menit awal berlangsung, 15 menit awal kedua pemain sudah dihadiahi dua kartu kuning. Serta, benturan keras rekrutan anyar PSM Antonhy Klok dengan Sissoko yang akibatkan hidung pemain asal belanda itu berdarah.

Gol pertama berhasil dilesatkan pemain PSM Ridwan Tawainella di menit 21. Berawal dari umpan menyosor dari tengah lapangan pemain PSM Wiljan Pluim ke dalam kotak pinalti. Bola mengalir terarah ke Rirwan yang berlari ke depan dan langsung menyepak bola ke arah kanan gawang. PSM Makassar unggul satu gol atas tuan rumah Mitra Kukar.

Tertinggal satu gol, pemain tim tuan rumah mulai tampil garang di menit 40. Serangan demi serangan dibangun melalui sektor sayap, tercatat dua kali pemain gelandang Mitra Kukar mendapat bola muntah ke gelandang Yogi Rahadian dan Marclei Cesar di menit 43 dan 44. Sayang, sepakan keras masih mengarah jauh dari jala gawang. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Mitra Kukar naikkan tensi serangan. Tim tuan rumah nyaris merubah skor amakan kedudukan lewat Oh In-kyun di menit 49. Sayang sepakannya hanya membentur tiang gawang kanan.

Keasyikan menyerang, Mitra Kukar hampir kecolongan serangan balik PSM. Pluim yang mengontrol bola di tengah lapangan melepas umpan terobosan ke Ghozali Siregar di menit 83. Ia tinggal one by one dengan penjaga gawang Gerri Mandagi. Hanya saja sepakannya malah melebar tipis ke sisi gawang Mitra Kukar.

Perjuangan tim tuan rumah membuahkan hasil, pemain Mitra Kukar Saepuloh Maulana dijatuhkan di kotak terlarang oleh Antony Klok. Sang eksekutor Marclei Cesar mampu menjalankan tugasnya dengan baik, skor pun seri 1-1.

Hasil imbang membuat PSM gagal meraih poin penuh di kandang lawan. Meski begitu, Tim Juku Eja masih bercokol di puncak klasemen dengan empat poin, unggul selisih gol dari Semen Padang dan Persija yang juga empat poin. Sementara Mitra Kukar bertengger di tangga ke 13 dengan perolehan satu poin.