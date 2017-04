Menangi El Clasico, Begini Suasana Ruang Ganti Barcelona

MADRID – Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Real Madrid dalam partai bertajuk El Clasico di Stadion Santiago Bernabeu, Senin (24/4/2017). Bertindak sebagai tim tamu, Blaugrana – julukan Barca – menang dengan skor tipis 3-2.

Kemenangan tersebut jelas disambut suka cita oleh seluruh penggawa Barca. Melalui akun Twiitter resmi klub, para pemain Barca memperlihatkan raut kegembiraan mereka setelah sukses membawa pulang tiga angka.

Barca yang bertandang ke Santiago Bernabeu sempat tidak diunggulkan menyusul hasil minor dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan tengah pekan lalu tim besutan Luis Enrique harus mengubur memimpi mereka menjuarai Liga Champions setelah tersingkir dari Juventus di babak perempatfinal.

Namun nyatanya, Barca mampu tampil lepas saat menghadapi Madrid di Bernabeu. Sempat tertinggal lebih dulu, Andres Iniesta dan kolega mampu bangkit dan mengakhiri laga dengan kemangangan 3-2.

Lionel Messi menjadi aktor kemenangan Barca di laga El Clasico kali ini. Dua golnya memastikan peluang Barca meraih titel Liga Spanyol masih terbuka. Saat ini Blaugrana sukses mengudeta posisi puncak klasemen sementara Liga Spanyol dari Madrid berkat keunggulan selisih gol, sebab kedua tim sama-sama mengumpulkan 75 poin.

The victory at the Bernabéu was...



🔵🔴 #ElClásico #ForçaBarça pic.twitter.com/IH24Yq1u7Z