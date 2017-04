PSMP Curi Poin Penuh di Kandang Perssu

MOJOKERTO - Tim PS Mojokerto Putra (PSMP) meraup poin penuh dalam laga perdana Liga 2 Grup 7. Bertandang ke markas Perssu, The Lasmojo berhasil menumbangkan tuan rumah dengan skor 2-1 di Stadion A Yani, Sumenep, Sabtu 22 April 2017 malam.



Kendati sempat tertinggal satu gol di babak pertama, namun PSMP berhasil membalikkan keadaan. Usai turun minum, anak asuh Redi Suprianto ini akhirnya bisa menjebol gawang tim berjuluk The Gold Pegasus itu.



Gol balasan PSMP dicetak oleh Indra Setiawan pada menit ke 57. Memanfaatkan serangan balik, Indra berhasil menyarangkan bola ke gawang Perssu dan menyamakan kedudukan 1-1. Hanya butuh waktu tiga menit, Indra kembali mencatatkan namanya di papan skor.



Skor pun berubah 1-2 untuk keunggulan PSMP. Kendati sudah unggul, namun para pemain PSMP masih terus berupaya menambah gol. Sebaliknya, Perssu yang tak ingin dipermalukan di kandang sendiri terus berupaya menyamakan kedudukan.



Namun, hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tercipta. Skor pun tak berubah 1-2 untuk kemenangan PSMP. Pelatih PSMP, Redi Suprianto mengatakan, awalnya anak asuhnya memang salah menerapkan strategi. Sehingga pada babak pertama PSMP sempat kewalahan meladeni permainan Perssu.



"Anak-anak sering bermain di bola atas, padahal striker kita postur tubuhnya kecil. Padahal dari awal strategi kita memang conterattack. Terbukti pada babak kedua kita bisa membalikkan kedudukan. Kelemahan lawan ini, yang dimanfaatkan pemain kita untuk mencetak gol," ungkapnya, usai laga.



Menurut Redi, tiga poin yang diraup pada laga perdana away tersebut sangat penting bagi tim. Hal tersebut juga menjadi modal para pemain untuk laga away selanjutnya nanti. Dimana, PSMP akan menghadapi Persida Sidoarjo pada 29 April 2017 nanti.



Terlebih lagi Persida Sidoarjo yang hari ini juga melakoni laga tandang, kalah telak dari lawannya Persewangi Banyuwangi. Bermain di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Persida dipaksa menelan kekalahan tiga gol sekaligus.



"Benar, ini sebagai modal kita bisa mencuri poin di away kedua. Target kita menang, meskipun hasilnya nanti seri, kita berharap anak-anak bisa bermain maksimal karena hari ini, Persida kalah lawan Persewangi di Banyuwangi. Kita optimis bisa curi poin penuh di Sidoarjo," tandasnya.