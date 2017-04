Hadapi Genoa, Juventus Tanpa Buffon dan Pjanic

TURIN – Kiper sekaligus kapten Juventus, Gianluigi Buffon dipastikan tak turun saat timnya bermain melawan Genoa pada laga lanjutan Liga Italia. Massimiliano Allegri nampaknya ingin mengistirahatkan kiper gaek tersebut.

Usai membantu Juventus lolos melangkah ke semifinal, Buffon mendapatkan jatah istirahat. Sebagai gantinya, Juve akan memainkan kiper cadangan mereka yaitu Neto.

Laga menghadapi Genoa bakal berlangsung pada Senin 24 April 2017 dini hari WIB. Sebanyak 24 pemain telah disiapkan oleh Allegri, selain Buffon, Miralem Pjanic juga tak akan turun karena mendapatkan akumulasi kartu.

Sebagai gantinya, kemungkinan besar Claudio Marchisio akan mengisi peran Pjanic. Pasalnya pemain bernomor punggung delapan itu tak disertakan tim saat menghadapi Barcelona di Liga Champions.

Saat ini Juventus bertekad meraih kemenangan untuk tetap menjaga asa mereka meraih scudetto. Bianconeri unggul delapan poin dari AS Roma yang berada di posisi kedua, Serie A sendiri masih tersisa enam laga.

It's a 24-man squad for #JuveGenoa! ⚪️⚫️ https://t.co/o2UlaU7Odz



Who makes your preferred starting XI? #FINOALLAFINE pic.twitter.com/GuclDfKM9l