SPORT TWEETS: Dikuatkan Usai Alami Kekalahan, Suarez Ucapkan Terima Kasih kepada Sang Istri

BARCELONA – Tersingkirnya Barcelona dari ajang Liga Champions tentu menjadi pil pahit bagi seluruh penggemar. Begitu pula yang dirasakan oleh para pemain Azulgrana –julukan Barcelona- tak terkecuali Luis Suarez.

Meski merasakan duka yang sangat mendalam lantaran tersisih di babak perempatfinal kala menjamu Juventus, namun El Pistolero –julukan Luis Suarez- sangat beruntung mendapatkan kekasih yang selalu menguatkan dirinya di setiap saat.

Melalui akun media sosial Twitter-nya @LuisSuarez9, salah satu trisula berbahaya milik Barcelona tersebut mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Sofi sang kekasih karena selalu setia mendukung dan memberi kekuatan ketika sedang frustrasi.

“Terima kasih kekasihku karena Anda selalu berada di sana dan memberiku kekuatan untuk terus berjalan. Saya sangat mencintaimu Sofi,” tulis Suarez melalui akun Twitter-nya.

Thank you my love for being there and giving me the strength to keep going 😍😍😍💪🏻💪🏻💪🏻

I love you very much Sofi pic.twitter.com/KmRWahOqnR