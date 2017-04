Kisruh Soal Dana Stadion, PSM Dilarang Latihan di Lapangan

MAKASSAR - Skuad PSM Makassar, nyaris batal latihan di Stadion Andi Matalatta, Jumat (21/4/2017). Pasalnya, tim asuhan Robert Rene Albert tersebut tak bisa memasuki lapangan, lantaran pintu gerbang dalam kondisi tergembok.

Padahal, latihan ini merupakan persiapan menghadapi Mitra Kukar pada laga lanjutan kompetisi Liga 1, Senin (24/4/2017) mendatang. Para pemain pun terpaksa membobol pintu agar bisa masuk latihan di stadion.

Atas kejadian ini, pelatih PSM Robert heran dengan sikap pengelola Stadion Andi Matalatta, Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan (YOSS). Ia pun sempat melontarkan curhatnya di Instagram.

"PSM Makassar is not allowed to train the stadium manager is locking the gates. (PSM Makassar tidak diizinkan untuk latihan, manager stadion mengunci gerbang)," tulis Robert di akun Robertrenealbert, Jumat (21/4/2017).

"This is how certain people in Makassar don't want PSM to succeed is this the way to help PSM to become champions?? ( Begitulah cara orang-orang tertentu di Makassar tidak ingin PSM sukses, apakah ini cara untuk membantu PSM menjadi juara ??)," tambah Roberts.

Berbagai fans langsung komentari prihal ini. Tak sedikit yang menyayangkan penyegelan ini.

"Sedih lihat satu-satunya tim dari Sulawesi Selatan, bahkan mewakili (Pulau) Sulawesi untuk latihan saja susah" tulis akun fathiyusuf.

Sementara itu, Panitia Pelaksana PSM Makassar Ali Gauli mengatakan stadion dalam kondisi tersegel lantaran masalah pembayaran sewa lapangan.

"Manajer stadion minta dana cash Rp1 Juta. Sesuai yang tertuang dalam kontrak. Saat ini, tidak ada lagi pembayaran cash," pungkas Ali.