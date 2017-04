Duh! Cedera Lutut, Ibrahimovic Absen Sampai Akhir Musim?

MANCHESTER - Kepastian lolosnya Manchester United ke babak semifinal Liga Eropa 2016-2017 meminta tumbal. Bomber andalan Setan Merah, Zlatan Ibrahimovic, mengalami cedera lutut yang terlihat cukup parah di laga leg kedua perempatfinal kontra Anderlecht yang digelar di Old Trafford dini hari tadi.

Setelah Marcos Rojo cedera di awal-awal laga, Man United kembali sial di pengujung babak kedua. Ya, Ibra yang merupakan top skorer Setan Merah di musim ini salah jatuh dan tampak melukai lututnya dalam peristiwa tersebut.

Penyerang berusia 35 tahun itu tergeletak cukup lama sambil mengerang kesakitan, serta akhirnya tak dapat melanjutkan pertandingan dan harus digantikan Anthony Martial.

Man United sendiri harus susah payah melalui babak extra time untuk bisa meraih kemenangan 2-1 atas Anderlecht dan memastikan diri lolos ke semifinal dengan keunggulan agregat 3-2.

Setan Merah unggul lebih dulu berkat gol Henrikh Mkhitaryan di menit 10, namun tim tamu menyamakan kedudukan via Sofiane Hanni di menit ke-32. Armada Jose Mourinho akhirnya memastikan tiket ke empat besar setelah Marcus Rashford menjebol gawang Anderlecht di paruh pertama extra time.

Kembali ke Ibra, sang bomber pun disebut-sebut bisa absen membela Man United di sisa musim ini. Ya, dari foto yang viral di media sosial, kondisi lutut eks kapten Timnas Swedia itu memang cukup parah setelah salah jatuh.

Zlatan Ibrahimovic suffers horror injury against Anderlecht as knee bends wrong way https://t.co/Xl6XvFDM1E pic.twitter.com/9HmYYTnVjd