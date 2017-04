SPORT TWEETS: Bangganya Lingard Bawa Man United ke Semifinal Liga Eropa

MANCHESTER – Manchester United sukses meraih hasil maksimal ketika melakoni leg kedua babak perempatfinal Liga Eropa musim 2016-2017. Menjamu Anderlecht, skuad berjuluk Setan Merah tersebut mampu menyelesaikan laga dengan kemenangan 2-1 atas lawannya.

Kemenangan Man United tersebut pun memberikan kebahagian kepada para pemainnya, termasuk juga Jesse Lingard. Bahkan, winger berusia 24 tahun tersebut mem-posting kebahagiannya melalui akun Twitter-nya seusai laga.

One step closer 💪🏾 fight until the end 👊🏾#ManchesterUnited pic.twitter.com/jjgWyScJOr