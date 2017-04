Hasil Undian Semifinal Liga Champions 2016-2017

UNDIAN semifinal Liga Champions 2016-2017 baru saja dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada Jumat (21/4/2017) sore WIB. Undian yang dipimpin Giorgio Marchetti (Sekretaris Jenderal UEFA) mempertemukan antara Real Madrid vs Atletico Madrid dan AS Monaco vs Juventus.

Pertemuan antara Madrid vs Atletico merupakan yang keempat beruntun. Sebelumnya, pada 2013-2014 dan 2015-2016 keduanya bertemu di final. Sementara pada 2014-2015, dua tim asal Kota Madrid itu dipertemukan di perempatfinal.

Dalam tiga pertemuan itu, selalu mengeluarkan Madrid sebagai pemenang. Tentu menarik menunggu respons Los Colchoneros –julukan Atletico– yang tentunya tak ingin lagi menjadi bulan-bulanan sang rival sekota.

Sementara itu laga Monaco vs Juventus merupakan ulangan semifinal 1997-1998 dan perempatfinal 2014-2015. Dalam dua pertemuan itu Juventus selalu mengungguli Monaco, dengan menang agregat 6-4 (1997-1998) dan 1-0 (2014-2015).

Semifinal leg I dilangsungkan pada 3 dan 4 Mei, sementara pertemuan kedua dilangsungkan 10 dan 11 Mei 2017 dini hari WIB. Nantinya pemenang antara Monaco atau Juventus akan berstatus sebagai tuan rumah dalam laga final yang dimainkan di Stadion Millenium Cardiff, Minggu 4 Juni 2017 dini hari WIB. Tuan rumah di sini mendapat keuntungan dengan menggunakan seragam utama.