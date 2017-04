Mourinho: Romero Bukan Kiper Spesialis Liga Eropa

MANCHESTER – Manajer Manchester United, Jose Mourinho, akan kembali menurunkan Sergio Romero saat menjamu Anderlecht dalam leg II perempatfinal Liga Eropa di Stadion Old Trafford, Jumat 21 April 2017 dini hari WIB. Keputusan tersebut ternyata membuat The Special One –julukan Mourinho– mendapat tanggapan miring.

Pelatih berpaspor Portugal itu dianggap hanya menjadikan Romero sebagai kiper di Liga Eropa. Namun, mantan juru taktik Inter Milan itu membantah hanya menjadikan palang pintu asal Argentina itu tampil di Liga Eropa.

Mourinho mengatakan dirinya tidak pernah memisahkan antara Liga Eropa dengan Liga Inggris. Buktinya, dalam beberapa kesempatan The Special One juga pernah menurunkan David de Gea di Liga Eropa.

“Bukan, (Romero) bukan kiper saya untuk Liga Eropa. Ia adalah kiper saya untuk besok. Ia adalah kiper saya untuk pertandingan lainnya, tapi bukan kiper saya untuk Liga Eropa,” ujar Mourinho, seperti dilansir laman resmi Man United, Kamis (20/4/2017).

“Saya tidak pernah membeda-bedakan. Saya dapat mengatakan kalau prioritas Sergio (Romero) adalah bermain di Liga Eropa, ya, tapi kami juga memiliki beberapa pertandingan dengan David (De Gea),” tuntasnya.