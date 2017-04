SPORT TWEETS: Hempaskan Barcelona di Liga Champions, Mantan Pemain Juventus Ini Ucapkan Selamat!

KESUKSESAN Juventus menghempaskan Barcelona di perempatfinal Liga Champions mendapatkan ucapan selamat dari Hasan Salihamidzic. Bianconeri –julukan Juventus- berhak lolos ke semifinal setelah menang dengan skor agregat 3-0.

Seperti diketahui, Salihamidzic pernah membela Juventus pada musim 2007 hingga 2011. Empat musim bersama Si Nyonya Tua terbilang berkesan bagi sosok berusia 40 tahun tersebut, tercatat ia bermain sebanyak 73 laga dengan mencetak 21 gol dan 14 assists.

Laga melawan Barcelona merupakan salah satu pertandingan yang tak bisa dilewatkan. Terlebih El Barca membuat catatan manis sebelum bertemu Juve di babak 16 besar. Tim asuhan Luis Enrique, mampu membalas ketertinggalan empat gol dengan skor 6-1 di Camp Nou.

Namun keajaiban Barca telah habis, karena mereka tak mampu membalikkan keadaan saat melawan Juventus. Tak pelak, lewat sosial media Twitter, Salihamidzic mengucapkan selamat pada Juventus dan mengunggah fotonya bersama jersey Juve.

“Sungguh laga yang besar yang menarik melawan Barcelona. Selamat Juventus #ForzaJuve, “cuit Salihamidzic di akun Twitternya @Brazzo, Kamis (20/4/2017).

Dari cuitan yang ditulis Salihamidzic beragam komentar turut hadir memberikan respons. Salah satunya dari pendukung Juve yang menuliskan “ketika Anda mengenakan jersey Juventus, Anda selalu berbicara lewat hati,” jawab Abdullah Desmal.

@Brazzo @ADP1113 @juventusfc When you wear juventus shirt you always speak with heart ❤️