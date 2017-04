JADWAL undian semifinal Liga Champions 2016-2017 akan dilangsungkan pada Jumat 21 April 2017 mulai pukul 17.00 WIB. Undian sendiri akan dilangsungkan di markas UEFA di Nyon, Swiss.

Sama seperti undian di perempatfinal, tidak ada aturan yang mengikat di fase ini. Dalam arti, klub yang berasal dari satu negara bisa saling bertemu, begitu juga dengan klub yang sempat bersaing di fase grup.

Sejauh ini baru dua klub yang memastikan tempat di semifinal. Kedua klub itu berasal dari Spanyol dan jika lebih spesifik lagi berasal dari Kota Madrid: Real Madrid dan Atletico Madrid.

Los Blancos –julukan Madrid– melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Bayern Munich dengan agregat 6-3 di perempatfinal. Sementara Los Colchoneros –julukan Atletico– menumbangkan Leicester City dengan agregat 2-1.

Sementara itu, dua klub lain penghuni empat besar baru diketahui dini hari nanti. Sekadar diketahui, dini hari nanti akan mempertemukan Barcelona vs Juventus dan AS Monaco vs Borussia Dortmund. Jika ukurannya hasil leg I, Juventus dan Monaco lebih berpeluang menemani Madrid dan Atletico di semifinal.