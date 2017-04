SPORT TWEETS: Barcelona Kenang Gol Messi ala Maradona 10 Tahun yang Lalu

CATALUNYA – Pada 10 tahun lalu, seorang megabintang Barcelona, Lionel Messi, memperlihatkan aksi memukaunya. Saat itu, Messi berhasil meniru gol Diego Maradona yang melakukan aksi solo run dari tengah lapangan.

Getafe menjadi korban kepiawaian Messi dalam menggocek si kulit bundar. Pada laga bertajuk Copa del Rey itu, Barcelona menang dengan skor 5-2. Namun yang istimewa, La Pulga –julukan Messi– berlari dalam jarak 55 meter, dengan melewati lima pemain belakang lawan, termasuk penjaga gawang Getafe.

Aksinya tersebut membuat seisi Camp Nou berdiri untuk memberikan kredit kepada Messi. Tak bisa dimungkiri, pemain berpaspor Argentina tersebut merupakan pemain terbaik, buktinya ia telah meraih predikat sebagai pemain terbaik dunia sebanyak lima kali.

Barcelona lewat akun media sosial Twitter-nya @FCBarcelona, mengunggah video fenomenal Messi . Klub asal Catalunya itu menuliskan, “Gol pagi ini, 10 tahun yang lalu Leo Messi melakukan aksi Maradonaesque saat melawan Getafe.”

G⚽️AL MORNING!!! 🔝 It’s 10 years since Leo #Messi 👑 scored this Maradonaesque goal against Getafe pic.twitter.com/pcMHvfWHAW

Tak ayal, ada sekira 728 retweet dan 1.262 like di cuitan Barcelona tersebut. Bahkan salah satu pendukung Barca memberikan respons lewat akun bernama @filbef. Ia menulis, tak ada pemain yang mampu mengulangi apa yang Messi lakukan.

@FCBarcelona Nobody can repeat this kinda goal again not even Leo... this was breathtaking