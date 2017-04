Sukses Matikan Hazard dan Pedro, Mourinho Sanjung Ander Herrera dan Darmian Setinggi Langit

MANCHESTER - Manajer Manchester United, Jose Mourinho secara khusus memuji dua pemainnya, Ander Herrera dan Matteo Darmian, atas penampilan mereka ketika Setan Merah menang 2-0 atas Chelsea di Old Trafford akhir pekan lalu, dalam lanjutan Liga Inggris 2016-2017.

Herrera sendiri mencetak gol bersama Marcus Rashford untuk membawa Man United mengamankan raihan poin penuh. Melawan Chelsea yang berstatus pemuncak klasemen sementara, Setan Merah memang sukses menunjukkan salah satu performa terbaik mereka musim ini. Asa finis di empat besar klasemen pun tetap terjaga.

Mourinho lantas memberikan pujian khusus pada Herrera dan Darmian, yang sudah bekerja keras untuk melakukan man-to-man marking pada dua winger Chelsea, Eden Hazard dan Pedro Rodriguez. Herrera dan Darmian pun sukses menunaikan tugas mereka dan mematikan duo ace The Blues itu.

"Saya tak tahu harus berkata apa, namun buat tim yang berbeda dengan pemain yang berbeda, mungkin sulit bagi beberapa manajer untuk menemukan Ander Herrera melakukan apa yang ia lakukan saat melawan Chelsea," kata Mourinho, seperti dimuat MEN.

"Mungkin manajer lain juga sulit membuat Darmian melakukan perannya saat melawan Chelsea. Saya pikir kami menunjukkan performa apik di Old Trafford, seperti kala melawan Arsenal dan Tottenham di musim ini. Kami bermain spesial, karena lawan kami spesial, pemuncak klasemen," celoteh The Special One.

"Kami tampil solid. Kami memberikan mereka masalah ganda, kami memberi mereka masalah ketika mereka menguasai bola dan ketika kami merebut bola. Kami mengontrol laga dan amat agresif ketika melakukan transisi. Saya bahagia dengan performa kami," tukasnya.