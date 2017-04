Pascaoperasi Pergelangan Tangan, Marc Bartra Sudah Keluar dari Rumah Sakit

DORTMUND โ€“ Kabar gembira kini tengah dirasakan salah satu klub Bundesliga, Borussia Dortmund. Pasalnya, salah satu bek andalannya, yakni Marc Bartra sudah keluar dari rumah sakit pada Sabtu, 15 April 2017 waktu setempat.

Menurut laporan yang dimuat Soccerway, Minggu (16/4/2017), Bartra baru saja menjalani operasi pergelangan tangannya yang retak akibat insiden ledakan bom yang terjadi sebelum laga melawan AS Monaco di Liga Champions tengah pekan lalu.

Saat itu, ada tiga buah ledakan yang terjadi di sekitar Stadion Signal Iduna Park, tempat berlangsungnya leg I perempatfinal Liga Champions antara Dortmund vs Monaco. Akibat insiden tersebut, laga pun harus ditunda keesokan harinya.

Bartra menjadi satu-satunya korban dari ledakan yang terjadi. Luka pada pergelangan tangannya membuat mantan bek Barcelona itu harus dilarikan ke rumah sakit.

Namun, meski sekarang sudah keluar rumah sakit, Bartra belum bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Sebab, pemain berpaspor Spanyol tersebut masih harus menjalani pemulihan selama kurang lebih empat pekan di rumahnya.

๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ @MarcBartra has been released from the hospital today! #bvbsge https://t.co/vsnhkQCTdo