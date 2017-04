Dele Alli Tak Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga Inggris 2016-2017, Pochettino Kesal

LONDON - Nominasi calon peraih gelar PFA Player of the Year 2017 alias pemain terbaik Liga Inggris untuk musim 2016-2017 telah diumumkan. Nama bintang muda Tottenham Hotspur, Dele Alli, tak ada dalam daftar nominasi. Hal tersebut lantas membuat pelatih The Lilywhites, Mauricio Pochettino, merasa murka.



Sang manajer menilai bahwa Alli sangat layak untuk masuk dalam daftar nominasi, yang diisi enam nama pemain, antara lain Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez dan N'Golo Kante.

Pasalnya, Alli telah menunjukkan aksi yang konsisten sepanjang Liga Inggris 2016-2017. Gelandang serang berusia 21 tahun itu memang punya kontribusi besar membawa Spurs bercokol di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris. Alli pun musim ini telah mencetak 19 gol dan 10 assist di semua kompetisi.

"Saya pikir ada pemain yang lebih baik saat ini (dari enam pemain yang masuk nominasi itu) dan Alli saya pikir adalah standar yang lebih baik. Menurut pendapat saya, dia pantas masuk dalam daftar (nominasi) sementara. Setelah musim pertamanya, publik ingin lihat aksinya di musim kedua dan dia menegaskan itu," ujar Pochettino, seperti dimuat ESPN FC.

"Alli membaik dalam segala aspek. Dia pemain yang pintar dan cerdas. Dia masih punya potensi untuk menjadi lebih baik lagi dan terus belajar. Dia telah menunjukkan sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Inggris," tandas sang manajer.

Nama Alli sendiri hanya masuk dalam PFA Young Player of the Year 2017 alias pemain muda terbaik Liga Inggris 2016-2017.

Pada kategori ini, Alli adalah juara bertahan. Untuk tahun ini, pemain Timnas Inggris itu akan bersaing dengan Jordan Pickford, Michael Kane, Leroy Sene, Lukaku dan rekan satu timnya, Kane.