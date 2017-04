Jurgen Klopp Heran Sadio Mane Tak Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga Inggris Musim Ini

LIVERPOOL - Manajer Liverpool, Jurgen Klopp mengaku heran mendapati fakta winger andalan The Reds, Sadio Mane, tidak masuk dalam daftar nominasi pemenang PFA Player of the Year 2017 alias pemain terbaik Liga Inggris untuk musim 2016-2017.

PFA baru-baru ini merilis enam nama pemain yang masuk nominasi pemain terbaik di Liga Inggris musim ini. Para pemain itu adalah Eden Hazard, Zlatan Ibrahimovic, Harry Kane, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez dan N'Golo Kante.

Keenam pemain itu memang telah memberikan kontribusi yang besar bagi klubnya masing-masing. Namun, Mane sejatinya juga demikian, sampai akhirnya ia mengalami cedera lutut parah belum lama ini, dan akhirnya harus absen sampai akhir musim ini.

Winger Timnas Senegal itu jelas merupakan nyawa permainan Liverpool musim ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut terlibat dalam 18 gol yang dicetak The Reds musim ini. Rinciannya adalah 13 gol dan lima assist.

"Ia (Mane) tidak masuk? Siapa yang membuat nominasi itu?" ketus Klopp dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan lanjutan Liga Inggris melawan West Bromwich Albion di The Hawthorns (Minggu 16 April 2017 malam WIB), seperti dilansir Sportsmole.

Meski demikian, Klopp kemudian memberikan sedikit penilaian positif pada para pemain yang masuk nominasi tersebut. Namun, The Normal One tetap tak menyembunyikan rasa kecewanya karena Mane tidak dinominasikan untuk meraih penghargaan tersebut.

"Mereka semua pemain bagus. Beberapa pemain lain harusnya bisa juga dinominasikan. Namun, memang sedikit agak mengejutkan (tidak dipilihnya Mane dalam penghargaan tersebut)," tukas manajer asal Jerman itu.