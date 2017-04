SPORT TWEETS: Ajax Gemilang di Liga Eropa, Edwin van der Sar Bangga

RAKSASA Belanda, Ajax tampil gemilang dan sukses mengunci kemenangan 2-0 atas wakil Jerman, Schalke 04, dalam leg pertama perempatfinal Liga Eropa, Jumat (14/4/2017) dini hari WIB. Davy Klaassen memborong semua gol dalam laga yang digelar di Amsterdam ArenA tersebut.

Penampilan gemilang Ajax itu pun membuat legenda klub yang kini menjabat sebagai general director di Amsterdam ArenA, Edwin van der Sar, semringah. Pria berusia 46 tahun yang juga pernah memperkuat Juventus dan Manchester United itu tak bisa menyembunyikan kegembiraannya.

"Malam yang fantastis di Amsterdam dan kemenangan yang luar biasa dengan dua gol dari .Atmosfer yang magis dari fans kita malam ini!!," tweet sang kiper legendaris di akun Twitter pribadinya, @vdsar1970.

