SPORT TWEETS: Bartra Unggah Kondisi Terbarunya Usai Terkena Ledakan Bom

DORTMUND – Bek Borussia Dortmund, Marc Bartra, mengaku kondisinya sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Mantan pemain Barcelona tersebut menjadi satu-satunya korban ledakan bom yang terjadi pada Rabu 12 April 2017.

Saat meninggalkan hotel dan hendak menuju bus, tiga ledakan terjadi di arah belakang kendaraan. Namun, tampaknya Bartra berhasil menghindari ledakan dan tidak mendapatkan cedera yang serius. Padahal sedikit saja ia tidak sigap, maka ia akan kehilangan tangannya.

Kini Bartra telah dilarikan ke rumah sakit dan telah mendapatkan perawatan intensif. Oleh sebab itu ia langsung memberikan perkembangan mengenai kondisi terbarunya saat ini melalui media sosial Twitter-nya @MarcBartra.

“Halo! Seperti yang kalian lihat, saya telah jauh lebih baik saat ini. Terima kasih untuk semua dukungan dan pesan yang Anda berikan kepada saya! Seluruh kekuatan dari rekan setim, penggemar dan @BVB untuk malam ini,” tulis Bartra, Kamis (13/4/2017).

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight!