SPORT TWEETS: Kebahagiaan Cristiano Ronaldo Usai Cetak 100 Gol di Kompetisi Eropa

CRISTIANO Ronaldo mengumbar kebahagiaannya usai mencetak 100 gol di kompetisi antarklub Eropa. Dalam akun Twitter-nya, @cristiano, pesepakbola berusia 32 tahun mengucapkan terima kasih atas bantuan rekan-rekan setim dan pelatih, sehingga menjadi pemain pertama yang mencetak 100 gol di kompetisi antarklub Eropa.

Raihan gol Ronaldo genap di angka 100 usai megabintang berpaspor Portugal bermain apik saat Madrid mengalahkan Bayern Munich 2-1 di leg I perempatfinal Liga Champions, Kamis (13/4/2017) dini hari WIB. Saat itu, ia memborong dua gol kemenangan Los Blancos –julukan Madrid– atas Bayern.

So happy with the victory tonight and to have reached 💯⚽ in European competitions.

A huge thanks to all my team mates and coaches. pic.twitter.com/sCamfVFwvE