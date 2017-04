Sempat Dikalahkan Barcelona Dua Tahun Lalu, Ini Perkembangan yang Dialami Juventus

TURIN – Penjaga gawang Juventus, Gianluigi Buffon, tampil luar biasa saat timnya mengalahkan Barcelona 3-0 di leg I perempatfinal Liga Champions 2016-2017, Rabu (12/4/2017) dini hari WIB. Ia mampu menepis empat shot on target yang dilepaskan Luis Suarez dan kawan-kawan, termasuk situasi one on one yang menghadapkannya dengan Andres Iniesta pada menit 21.

Kemenangan itu sekaligus menandakan Juventus sudah bangkit dari keterpurukan yang mereka alami dua tahun lalu. Sekadar diketahui, Juventus dikalahkan Barcelona 1-3 di final Liga Champions 2014-2015.

Buffon menilai, ada perkembangan yang dialami Juventus saat ini ketimbang dua tahun lalu. Penjaga gawang berusia 39 tahun itu melihat, Juventus kini lebih berani dalam memainkan si kulit bulat, dan tahu kapan harus bertahan dan menyerang.

Organisasi permainan yang lebih matang, plus kehadiran pemain-pemain top macam Sami Khedira, Paulo Dybala dan Gonzalo Higuain meningkatkan kualitas Juventus. Sekarang tinggal bagaimana Juventus mencari cara mempertahankan keunggulan. Sebab mereka masih diwajibkan menjalani laga tandang di Estadio Camp Nou pada Kamis 20 April 2017 dini hari WIB.

“Sejak 2015, kami bermain dengan lebih punya keyakinan. Kami juga bermain lebih nyaman dengan bola saat ini. Hal itulah yang tidak kami alami pada dua tahun lalu,” kata Buffon mengutip dari Football Italia, Rabu (12/4/2017).