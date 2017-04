Juventus Kalahkan Barcelona 3-0 dan Bergelar Master, Minggu Sempurna bagi Chiellini

TURIN – Giorgio Chiellini bisa dibilang baru saja menjalani minggu terbaik dalam hidupnya. Pada akhir pekan lalu, palang pintu berusia 32 tahun itu baru saja mendapatkan gelar master. Ia baru saja dinyatakan lulus dari pendidikan masternya dengan mengambil jurusan Administrasi Bisnis di University of Turin School of Management and Economics.

Tak sekadar mendapatkan gelar master, Chiellini juga lulus dengan predikat Cum Laude (dengan pujian). Kesuksesan di bidang pendidikan dilanjutkan mantan bek Fiorentina itu ke arena lapangan hijau.

Ia berhasil membawa Juventus mengalahkan Barcelona 3-0 di leg I perempatfinal Liga Champions 2016-2017, Rabu (12/4/2017) dini hari WIB. Ia tak hanya mematikan serangan dari Lionel Messi dan kawan-kawan, namun juga berhasil merobek gawang Barcelona kawalan Marc Andre ter Stegen.

Memanfaatkan sepak pojok Miralem Pjanic, sundulan Chiellini tak mampu ditahan penjaga gawang berpaspor Jerman itu. Karena itu, momen ini sepertinya takkan mudah untuk dilupakan pemain andalan Timnas Italia itu.

“Pendidikan dan sepakbola adalah dua hal yang berbeda. Saya menikmati hasil laga kontra Barcelona. Namun, mendapat gelar master adalah bagian dari petualangan hidup dan berarti besar bagi saya,” kata Chiellini mengutip dari Football Italia, Rabu (12/4/2017).