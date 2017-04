Laga Ditunda karena Ledakan Bom, Ini Penjadwalan Ulang Borussia Dortmund vs Monaco

DORTMUND – Insiden ledakan terjadi menjelang leg pertama babak perenpatfinal Liga Champions yang mempertemukan Borussia Dortmund melawan AS Monaco di Signal Iduna Park. Alhasil laga harus ditunda hingga situasi dinyatakan aman terkendali.

Ledakan tersebut diperkirakan berasal dari depan hotel tempat skuad Dortmund menginap. Akibat kejadian tersebut Marc Bartra harus mengalami luka-luka dan langsung dilarikan menuju rumah sakit setempat.

Menurut investigasi polisi, setidaknya ada tiga bahan peledak yang berhasil meledak di tempat kejadian perkara. Belum ada kabar lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Yang jelas pertandingan yang mempertemukan dua tim papan atas tersebut harus di undur hingga Rabu 12 April 2017 pukul 23.45 WIB.

“Pertandingan (Dortmund vs Monaco) resmi ditunda hingga Rabu 12 April pukul 18.45 (pukul 23.45 WIB). Tiket tetap berlaku. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam keputusan ini,” tulis akun @BVB.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.